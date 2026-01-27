Milano, il poliziotto che ha ucciso il marocchino: "Gli avevamo detto 'fermati, polizia!'"

Lunedì 26 gennaio, nel quartiere Rogoredo di Milano, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne nordafricano durante un controllo antidroga. L’agente, indagato per omicidio volontario, ha raccontato al pm Giovanni Tarzia la sua versione dei fatti: insieme a un collega avevano fermato un presunto spacciatore quando il giovane si è avvicinato nonostante l’ordine di fermarsi. Il poliziotto ha dichiarato: "Gli avevamo detto: 'Fermo, polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi".

Secondo il racconto, il 28enne avrebbe estratto una pistola (risultata poi a salve) puntandola contro l’agente, che per una “reazione di paura e difesa” – come verbalizzato – ha esploso un colpo alla fronte, uccidendolo sul colpo. I soccorsi del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.L’avvocato dell’agente, Pietro Porciani, difende la legittima difesa: "Se non c’è in questo caso la scriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci".Il caso ha acceso il dibattito politico. Matteo Salvini si è schierato subito con il poliziotto: "Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma", esprimendo solidarietà alle forze dell’ordine.