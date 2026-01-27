Anguillara, il messaggio in chat che ha sconvolto la mamma di Carlomagno

La chiamano piazza virtuale, ma quando la folla si scalda diventa una gogna e le conseguenze non sono più digitali, ma reali. E in questa storia la ghigliottina non è scesa in tribunale, ma ancor prima in chat. Lo racconta il Corriere, ricostruendo la valanga d’odio che ha travolto Maria Messenio, ex-assessore alla Sicurezza di Anguillara, e suo marito Pasquale Carlomagno, entrambi genitori di Claudio Carlomagno, l’assassino di Francesca Torzullo, sua moglie. Maria e Pasquale non hanno retto a tanta pressione, fino al gesto estremo: il suicidio nella loro villetta, sabato pomeriggio.



Maria “aveva le spalle larghe” e “faceva pagare tutte le multe, a chiunque”, ricordano in paese. Ma sui social quelle spalle sono diventate un bersaglio. In chat, soprattutto. Commenti a raffica, accuse senza prove, sentenze emesse con un clic. “Crescere un tale mostro… ognuno ha le proprie colpe”, scriveva un’utente. E poi l’incitamento: “Non dovete avere pena… la famiglia del porco deve andare via”. Altro che confronto: è linciaggio da tastiera. Lo spazio dei commenti sotto i vari post dei media che aggiornavano la notizia o di semplici messaggi di cordoglio di amici e familiari per la scomparsa della povera Francesca diventa il luogo dove tutto è concesso. Dove si può insinuare che una madre “sapesse tutto”, che abbia “coperto il figlio”, che il silenzio sia “freddo” e colpevole.