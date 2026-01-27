Libero logo
Claudio Carlomagno, la lettera al figlio: "Ho ucciso la mamma, perdonami"

di
martedì 27 gennaio 2026
Claudio Carlomagno, la lettera al figlio: "Ho ucciso la mamma, perdonami"

1' di lettura

Prima Federica Torzullo, la mamma. Poi i nonni, i genitori del padre, che si sono tolti la vita. Ora il figlio di Claudio Carlomagno è rimasto solo, dopo che il padre ha brutalmente assassinato la madre con 23 coltellate ed è stato arrestato e rinchiuso nel penitenziario di Civitavecchia. Un dramma nel dramma, che sicuramente lascerà un trauma indelebile nel piccolo bambino. Come riporta il Corriere della Sera, il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo è stato nominato suo tutore legale. E, nel frattempo, dal carcere è arrivato un tentativo di contatto del padre.

Claudio Carlomagno ha scritto una lettera destinata al figlio, nella quale cerca di spiegargli perché ha accoltellato 23 volte sua madre. Un disperato tentativo di chiedere un perdono. Secondo il suo legale, l’avvocato Andrea Miroli, la realtà carceraria e la gravità del reato pongono un muro invalicabile: "Un incontro con il bimbo dentro il carcere sarebbe impensabile, ben al di là di ogni aspettativa".

Anguillara, l'indiscrezione che ha innescato il suicidio

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti: è il secondo fronte...

Ora il padre del bimbo è un sorvegliato speciale sotto regime di rischio suicidario. Suo fratello ha reciso ogni tipo di contatto con lui, dopo ciò che ha fatto a sua moglie e ai suoi genitori, che si sono suicidati perché incapaci di reggere al dolore causato dal figlio.

Anguillara, il messaggio in chat che ha sconvolto la mamma di Carlomagno

La chiamano piazza virtuale, ma quando la folla si scalda diventa una gogna e le conseguenze non sono più digital...
