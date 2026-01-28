Carlomagno, indagini su scatola nera e gps: qualcosa non torna

"È un momento particolarmente delicato, perché si vuole chiudere un primo cerchio, che è quello di dare degna sepoltura a Federica. Il movente è quello che dice anche il giudice nell'ordinanza, ad oggi: soffocare ogni autonomia decisionale di Federica, una relazione che stava ormai diventando qualcos'altro e c'è stato questo tipo di atteggiamento e questo tipo di resistenza". Parla così l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope e legale dei genitori di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, fuori dalla loro villetta dove si terranno nuovi accertamenti. Focus anche sulla "scatola nera", spiega Gentile, che "serve per ricostruire movimenti, contatti, ed è uno dei dispositivi che potrà dire come sono andate realmente le cose visto che, come lo stesso procuratore, quanto ha riferito l'indagato ancora non è soddisfacente. Quindi, se non lo fa lui, cercheremo di farlo attraverso quello che la scienza attualmente offre".

Per questo la sorella di Federica ha chiesto di poter incontrare Carlomagno in carcere. "Stefania - ha ribadito il legale della donna, Carlo Mastropaolo - vuole la verità, vuole la versione vera che non è quella che ha raccontato al procuratore di Civitavecchia". Oltre ai rilievi nella villetta, gli investigatori stanno eseguendo "l'estrazione dei dati del Gps dell'indagato" che "saranno volti ad accertare e a ricostruire i movimenti della vettura dell'indagato nelle prime ore".