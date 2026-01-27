Libero logo
Claudio Carlomagno, cosa svela l'autopsia sul suicidio dei genitori

di
martedì 27 gennaio 2026
Sono morti per asfissia Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso sua moglie, Federica Torzullo, nella loro casa ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Questo quanto emerge dalle due autopsie effettuate oggi sui corpi dei coniugi all'istituto di medicina legale del Verano. I genitori di Carlomagno, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero suicidati impiccandosi nel garage della loro abitazione di via Tevere. Prevista per domani, invece, l'udienza davanti al tribunale per i minorenni di Roma per l'affidamento del figlio di Carlomagno e Torzullo. 

Il giudice, secondo quanto si apprende, dovrà decidere se affidare il bambino di 10 anni ai nonni materni oppure se affidarlo temporaneamente a una casa famiglia protetta. Nelle prossime 24 ore, inoltre, è previsto un nuovo sopralluogo dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia con il Ris di Roma non solo nella villetta del delitto, ma anche nell'azienda e sull'auto di Carlomagno. Dalle indagini era emerso che l'uomo avrebbe prima ucciso la moglie nel bagno di casa e poi avrebbe messo il corpo sul suo furgone, sotterrandolo infine nei pressi della sua ditta. 

Non si esclude, inoltre, che dai nuovi accertamenti possano emergere nuove prove o anche l'arma del delitto, che non è stata ancora trovata nella zona indicata dall'uomo. Sotto la lente dei militari ci finirà pure la funzione "Car play" dell'auto di Carlomagno. E a tutto questo si aggiungerà un'ampia repertazione di tutto quello che si trova nella villetta.

tag
anguillara sabazia
claudio carlomagno
pasquale carlomagno
maria messenio
federica torzullo

