di
mercoledì 28 gennaio 2026
Anguillara, il figlio affidato ai nonni materni: la decisione

1' di lettura

Il Tribunale per i Minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno. Verrà confermata la decisione già applicata il 17 gennaio scorso.

"Il movente è quello che dice anche il giudice nell'ordinanza: soffocare ogni autonomia decisionale di Federica, una relazione che stava ormai diventando qualcosa d'altro". Così l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Torzullo, parlando ai cronisti davanti alla villetta di Anguillara Sabazia. In merito al capo di accusa di femminicidio contestato dalla procura di Civitavecchia all'uomo "non vedo altri sbocchi possibili. Adesso esiste e, dico da avvocato per fortuna, il delitto di femminicidio e questo è contestato. Ci sono delle dinamiche e tutta una serie di sviluppi di cui vedremo che forma prenderanno, ma credo che da quello che è emerso il capo di imputazione è molto pertinente e corretto dal punto di vista giuridico", ha aggiunto il legale.

Intanto poco dopo le 12:30 il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori ha lasciato, senza rilasciare dichiarazioni, la villetta di Anguillara Sabazia. Poco prima sono usciti anche gli avvocati Pierina Manca e Nicodemo Gentile, legali dei genitori di Federica, l'avvocato Carlo Mastropaolo, legale della sorella, ei consulenti di parte Antonio Mancini e Federico Zorzi. Al momento i rilievi dei carabinieri all'interno del perimetro della villetta, dove sono parcheggiate entrambe le auto di famiglia, ancora in corso. 

