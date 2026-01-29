Federica Torzullo, la clamorosa richiesta della sorella: in carcere...

C’è una giustizia che indaga, scava, misura gli alibi al minuto. E ce n’è un’altra che, nel silenzio delle stanze dei tribunali, prova a ricucire ciò che la violenza ha strappato. Ad Anguillara Sabazia, mentre i carabinieri tornano nella villetta dell’orrore e l’arma del delitto resta un’ombra lungo la Braccianese, il futuro dell’unico vero innocente di questa storia ha trovato un primo approdo: il figlio di Federica Torzullo vivrà con i nonni materni. Nessuna comunità, nessun trasloco forzato, nessun ulteriore trauma. Resterà nel suo paese, tra la scuola, gli amici, le strade che conosce a memoria. Quando tutto crolla, ciò che resta uguale diventa un’ancora. Il Tribunale per i Minorennidi Roma ha così confermato l’affidamento ai genitori di Federica, gli unici nonni rimasti in vita dopo il suicidio di Pasquale Carlomagno e della moglie Maria Messenio, avvenuto pochi giorni dopo l’arresto del figlio Claudio per l’omicidio della moglie. Una decisione che mette al centro non la burocrazia, mala fragilità di un bambino diventato “orfano speciale”, come li definisce la legge: minori che perdono un genitore per mano dell’altro.

IL PROTOCOLLO

Ed è proprio per questo che accanto ai nonni, chiamati alla cura quotidiana e affettiva, i giudici hanno nominato un tutore legale: il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo. Non una scelta simbolica, ma l’applicazione di un protocollo preciso. Con la madre uccisa e il padre detenuto, con la responsabilità genitoriale sospesa, la rappresentanza giuridica del minore passa all’autorità pubblica. Spetterà al primo cittadino coordinarsi con il giudice tutelare per ogni atto civile: dalla tutela del patrimonio all’accesso ai benefici previsti dalla legge 4 del 2018, che garantisce borse di studio, supporto psicologico, cure gratuite e percorsi di sostegno per gli orfani di femminicidio. Lo Stato, in altre parole, si fa carico formalmente della sua voce. Intanto la giustizia penale continua a cercare risposte. Ieri mattina i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e della compagnia di Bracciano sono tornati nella villetta di via Costantino. Un nuovo sopralluogo per verificare la versione fornita da Claudio Carlomagno, che dopo l’arresto ha parlato di una lite finita nel sangue in bagno, alle 6.30 del mattino del 9 gennaio, con un coltello trovato casualmente. Orari, dinamica, pulizia della casa, trasporto del corpo: ogni passaggio viene passato al setaccio, anche alla luce delle immagini delle telecamere che mostrano il padre dell’indagato arrivare davanti alla villetta tra le 7.08 e le 7.17. Nel pomeriggio i militari si sono spostati di nuovo nella ditta di via Comunale San Francesco, dove il corpo di Federica era stato sepolto a due metri di profondità. Le telecamere avevano immortalato Carlomagno entrare alle 7.40 con la sua Kia Sportage bianca, il cadavere nascosto nel bagagliaio, e restare fino alle 8.45 prima di allontanarsi con un furgone. Orari che ora vengono confrontati con i dati tecnologici.

