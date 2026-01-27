Libero logo
Mattino 5, Massimo Lovati sconcerta lo studio: "Mastico male ma... denti nuovi!"

martedì 27 gennaio 2026
A Mattino 5 Massimo Lovati ha spiazzato tutti, ancora una volta, con una rivelazione che ha lasciato senza parole e che con il delitto di Garlasco non ha nulla a che spartire. Ospite in studio dopo molto tempo, l’ex avvocato di Andrea Sempio ha sorpreso il pubblico spendendosi su un dettaglio personale che ha alleggerito il clima: "Sto abbastanza bene, ho i denti nuovi. Non so se si vede?". Dunque, un sorrisone in favor di telecamera e, nello studio di Canale 5, ilarità generale.

Accolto calorosamente da Federica Panicucci, Lovati ha poi spiegato di stare affrontando qualche difficoltà legata al recente intervento, senza però perdere l’ironia: "Anche se la masticazione non è eccelsa, però... almeno esteticamente...". Un siparietto che ha preceduto il dibattito su Garlasco e sulle ultime evoluzioni dell'indagine.

Garlasco, la cartella "Militare" sul pc di Stasi: video intimi, cosa c'è

Secondo una recente relazione dei consulenti informatici della famiglia Poggi (Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falle...

Divertita e un poco spiazzata, la Panicucci ha rassicurato il suo ospite, ovviamente sui nuovi denti: "Si abituerà, piano, piano. Sono contenta di rivederla". Cala il sipario. Resta una dentatura, quella di Massimo Lovati, nuova di zecca.

Garlasco, l'audio della madre di Poggi: "Non mi pento di ciò che ho fatto"

Spunta un'intercettazione clamorosa sul caso del delitto di Garlasco. Sul canale Youtube "Bugalalla" &egra...
