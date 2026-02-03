Garlasco, clamorosa rissa tra i giudici: perché è esplosa la lite

Le pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno depositato un'istanza di rinuncia ai fascicoli collegati all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (2007), in particolare quelli riguardanti la presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e l'inchiesta sul cosiddetto "sistema Pavia" (accuse di gestione opaca dell'ufficio requirente pavese, con sequestri di dispositivi annullati più volte dal Riesame e dalla Cassazione a gennaio 2026).

Prete ha accettato l'istanza e ha immediatamente riassegnato i fascicoli ai sostituti procuratori Alessio Bernardi e Donato Greco, che ora proseguiranno le indagini.Il cambio di titolari arriva dopo una serie di stop giudiziari: il Riesame aveva annullato ripetutamente i sequestri ai device di Venditti (motivandoli come "sproporzionati" e privi di limiti chiari), e la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura bresciana, indebolendo fortemente l'impianto accusatorio su corruzione e "sistema". La rinuncia delle due pm segna dunque un momento di tensione interna alla Procura di Brescia e un possibile cambio di strategia nelle complesse inchieste collegate al cold case di Garlasco, ancora aperto con Andrea Sempio indagato.