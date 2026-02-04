Libero logo
Sulla famiglia nel bosco deciderà una ex Pci-Pds

mercoledì 4 febbraio 2026
Cecilia Angrisano, la presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale ai Trevallion sui tre figli che vivevano nel bosco di Palmoli, è stata sostituita. La giudice Angrisano, finito il mandato, è in attesa di assegnazione. Al suo posto il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlandi, ex deputata del Pci-Pds. La nomina deve essere ratificata dal ministro Nordio e poi ci sarà l’insediamento.

Intanto il Garante per l’Infanzia e Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, citando quanto suggerito nella documentazione sociosanitaria, richiesta dal pediatra di base dei ragazzini e rilasciata dalla Asl di Lanciano-Vasto-Chieti dopo un periodo di «osservazione», sostiene che «l’interazione con i genitori risulta valida e questi rappresentino per loro un valido riferimento emotivo». Quindi l’auspicio della Garante che «le operazioni peritali vengano concluse in tempi celeri e che la famiglia si ricongiunga il prima possibile».

famiglia nel bosco

