Via a Milano-Cortina 2026: gli occhi del mondo sull'Italia

Al via i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, venerdì 6 febbraio, è il giorno della cerimonia di apertura, che si svolgerà allo stadio San Siro. E vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metzola, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e tanti altri leader mondiali. A seguire le esibizioni di Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Ghali e degli attori Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. Di seguito, la diretta dell'evento.

Ore 20.18 - Mariah Carey canta 'Nel Blu, dipinto di Blu'

Entra in scena la celebre cantante americana che porta sul campo di San Siro il brano "Nel Blu dipinto, di blu", che ha reso Domenico Modugno famoso in tutto il mondo. La statunitense ha cantato in italiano.

Ore 20.11 - Si parte: Amore e Psiche di Antonio Canova in scena

Antonio Canova, il grande scultore italiano, è il primo protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. In particolare, il mito di Amore e Psiche in scena diventa racconto simbolico di attrazione, trasformazione e unione. Che lo spettacolo abbia inizio.

Ore 19.45 - I comunisti manifestani davanti a San Siro

Alcune centinaia di persone (circa 300 secondo la questura) si sono date appuntamento in viale Mar Jonio, a Milano, per dare vita ad un corteo anti Olimpiadi. La manifestazione, organizzata da Comitato Insostenibili Olimpiadi, e che ha visto la partecipazione di gruppi appartenenti a Unione Inquilini, Rifondazione Comunista e centro sociali, ha attraversato il quartiere San Siro, nei pressi dello stadio dove alle 20 dovrebbe iniziare la cerimonia di apertura dei Giochi invernali. Imponente il dispositivo di sicurezza, con numerosi uomini delle forze dell'ordine presenti sulle strade. Il corteo si è svolto pacificamente, con alcuni lanci di fumogeni e slogan contro ''la speculazione legata all'organizzazione dei Giochi", l'emergenza casa e la situazione in Palestina. Al termine, in piazzale Selinunte, sono state accesi fumogeni colorati e una torcia: "Questa -ha detto una ragazza prendendo un megafono- è l'unica torcia che ci piace; ci aiuta a ricordare che un'alternativa è possibile. E questa alternativa va costruita, come noi stiamo cercando di fare".

Ore 19.25 - Mattarella ai Giochi su un tram guidato da Valentino Rossi

Arrivo con sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. Il capo dello stato a San Siro è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram storico, alla cui guida c'è un conducente d'eccezione: Valentino Rossi. Mattarella compare in un filmato sul mezzo di trasporto simbolo di Milano, scelto il n.26 con il chiaro riferimento all'anno dei Giochi che si stanno per aprire. Il capo dello stato è seduto come un comune cittadino, e tra i passeggeri anche orchestrali della Scala e atleti con gli sci. A guidare il tram il pilota più iconico, il pluricampione del mondo delle moto. Il ideo narrativo accompagna l'arrivo delle autorità. Il tram trasporta un passeggero misterioso, osservato inizialmente solo di spalle. Famiglie, bambini, giovani e adulti salgono alle fermate. Durante il tragitto il recupero di un peluche caduto svela l'identità del passeggero: è il Presidente della Repubblica Italiana e al capolinea, davanti allo stadio il conducente del tram che lo saluta è appunto Rossi.

Ore 19.10 - I leader mondiali a Palazzo Reale con Mattarella e Meloni

Decine di invitati da tutto il mondo, con capi di stato e di governo, sono giunti a Palazzo Reale a Milano per il ricevimento con i capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in cui viene offerto loro un cocktail di benvenuto prima della cerimonia di apertura di stasera. Ad accogliere i partecipanti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fra i presenti il vicepresidente Usa JD Vance e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, già in città da ieri, nonché il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e la principessa Anna d’Inghilterra, sorella di re Carlo III. Fra gli invitati anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il principe Alberto di Monaco, il presidente polacco Karol Nawrocki e l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani.