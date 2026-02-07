Libero logo
Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

sabato 7 febbraio 2026
Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

1' di lettura

Il ventenne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero trovata senza vita questa notte a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, pressato dalle risultanze investigative, ha confessato alla presenza del pm di Turno del Tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando. La salma della ragazza è a disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria per l’esame autoptico. Il ventenne invece è stato portato in detenzione cautelare nel carcere di Alessandria e la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono a ritmo serrato, al fine di chiarire compiutamente la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

L'omicidio sarebbe giunto al culmine di una lite, degenerata in tragedia. I due, diversamente da quanto appreso in un primo momento, in passato avevano avuto una relazione sentimentale. Inizialmente, in sede di escussione, il ventenne aveva dichiarato agli inquirenti che ad aggredire la ragazza era stato un ragazzo di colore. 

Il corpo della 17enne è stato trovato intorno alla mezzanotte dagli amici in via Mario Tacca, sul greto del fiume Belbo. Diversi ed evidenti i segni di percosse, le lesioni nella regione del collo e le tumefazioni al volto. 

