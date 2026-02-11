Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Bologna, "fuoco alle Olimpiadi": altro sabotaggio ai treni

di
Libero logo
mercoledì 11 febbraio 2026
Bologna, "fuoco alle Olimpiadi": altro sabotaggio ai treni

1' di lettura

Altro sabotaggio alla linea ferroviaria: dei cavi sono stati tranciati sulle linee Fs intorno a Bologna nella notte tra domenica e lunedì. Per fortuna, però, non ci sarebbero stati danni o rallentamenti sulla rete. Il tracciato preso di mira è quello utilizzato soprattutto dai treni merci, quello che collega da est a ovest l’area a nord del capoluogo emiliano, evitando il passaggio dalla stazione centrale. “Fuoco alle Olimpiadi”: hanno rivendicato gli anarchici, gli stessi entrati in azione sabato scorso, quando la circolazione ferroviaria è stata sconvolta dai cavi tranciati, deviati e incendiati sulla linea AV Bologna-Venezia, nei pressi di Castel Maggiore. In ogni caso, la procura ha aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti.

Intanto, il Viminale ha diffuso i dati allarmanti sugli attacchi e i sabotaggi alla rete Fs: “In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle ferrovie dello Stato, nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco”. Cifre che spiegano anche i ritardi sulla rete di cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini viene spesso accusato dalla sinistra. Salvini, infatti, ha commentato: “I dati del Viminale sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi. I 49 casi del 2025 rispetto ai 9 dell’anno precedente sono un attacco all’Italia che non resterà impunito. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati”. 

Treni sabotati durante Milano-Cortina, "cavi tranciati": "Come il terrorismo degli anni '70"

Circolazione ferroviaria sconvolta nella mattinata di sabato 7 febbraio dai cavi tranciati e deviati o incendiati s...
tag
ferrovie
bologna
anarchici

Disagi per i passeggeri Treni sabotati durante Milano-Cortina, "cavi tranciati": "Come il terrorismo degli anni '70"

Serie a Bologna-Milan, tris rossonero: Allegri non molla l'Inter

A scuola... Bologna, 13enne straniero tira fuori il coltello: fermato dagli insegnanti

ti potrebbero interessare

Olbia, un tunisino colpisce a caso: massacra una donna e uccide un cane con le forbici

Olbia, un tunisino colpisce a caso: massacra una donna e uccide un cane con le forbici

Redazione
WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identità

WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identità

Redazione
Garlasco, l'ultima bomba da Giletti: "Cardinali e politici finiscono nella mer***"

Garlasco, l'ultima bomba da Giletti: "Cardinali e politici finiscono nella mer***"

Redazione
Nato, clamoroso nella base a Napoli: cosa sta succedendo

Nato, clamoroso nella base a Napoli: cosa sta succedendo

Redazione