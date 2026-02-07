Treni sabotati durante Milano-Cortina, "cavi tranciati": "Come il terrorismo degli anni '70"

Circolazione ferroviaria sconvolta nella mattinata di sabato 7 febbraio dai cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea AV Bologna-Venezia, mentre l'antiterrorismo indaga anche su un ordigno rudimentale ritrovato sulla Bologna-Padova e un incendio vicino a Pesaro. "Proprio all'avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si sospettano gravissimi atti di sabotaggio", dice il deputato della Lega Luca Toccalini accreditando la "matrice anarchica-antagonista con l'intento di colpire infrastrutture strategiche e creare caos". Per il leghista "è gravissimo che vengano messi in atto episodi che ricordano molto il terrorismo degli anni '70. Hanno ridicolizzato Nordio e quanti hanno parlato di terrorismo sui fatti di Torino ed evocato le Br, ma non si può e non si deve minimizzare".

"I gravi episodi di sabotaggio avvenuti questa mattina nei pressi della stazione di Bologna e a Pesaro che hanno causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori sono preoccupanti e ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi - si legge in una nota del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture -. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, segue con attenzione l’evolversi della situazione su cui stanno lavorando le Forze dell’Ordine. Queste azioni di inaudita gravità non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel mondo, che proprio i Giochi renderanno ancora più convincente e positiva".

A intervenire anche il Codacons che chiede alla magistratura di indagare "sui sabotaggi ferroviari per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti". Lo chiede con un comunicato in cui si sottolinea che "quanto accaduto oggi non può essere derubricato ad azione dimostrativa, perché si tratta a tutti gli effetti di un attentato alla sicurezza ferroviaria che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi".