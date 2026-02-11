Alex Manna, sono spariti i genitori del killer di Zoe: cosa sta succedendo

Spariti da Montegrosso d'Asti i genitori di Alex Manna, il giovane di 20 anni reo confesso dell'omicidio della 17enne Zoe Trinchero. Omicidio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato. La coppia, molto conosciuta in zona, da anni risiedeva con i quattro figli poco fuori dal centro, dove in passato aveva anche gestito il bar del paese. Stando a quanto trapelato, come riporta il Messaggero, la decisione di andare via sarebbe arrivata dopo pesanti minacce telefoniche. I genitori del 20enne, quindi, hanno scelto di spostarsi altrove, mantenendo segreta la nuova residenza come garanzia di maggiore sicurezza.

Intanto, è stato convalidato il fermo di Manna, che resta nel carcere di Alessandria. "Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo confesso - ha spiegato l'avvocata Patrizia Gambino - e l'accusa resta quella di omicidio aggravato dai futili motivi".