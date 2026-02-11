Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Alex Manna, sono spariti i genitori del killer di Zoe: cosa sta succedendo

di
Libero logo
mercoledì 11 febbraio 2026
Alex Manna, sono spariti i genitori del killer di Zoe: cosa sta succedendo

1' di lettura

Spariti da Montegrosso d'Asti i genitori di Alex Manna, il giovane di 20 anni reo confesso dell'omicidio della 17enne Zoe Trinchero. Omicidio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato. La coppia, molto conosciuta in zona, da anni risiedeva con i quattro figli poco fuori dal centro, dove in passato aveva anche gestito il bar del paese. Stando a quanto trapelato, come riporta il Messaggero, la decisione di andare via sarebbe arrivata dopo pesanti minacce telefoniche. I genitori del 20enne, quindi, hanno scelto di spostarsi altrove, mantenendo segreta la nuova residenza come garanzia di maggiore sicurezza. 

Intanto, è stato convalidato il fermo di Manna, che resta nel carcere di Alessandria. "Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo confesso - ha spiegato l'avvocata Patrizia Gambino - e l'accusa resta quella di omicidio aggravato dai futili motivi".

Ilaria Salis usa la morte di Zoe Trinchero per attaccare la destra: "Soffiano sul fuoco del razzismo"

Ilaria Salis usa la morte di Zoe Trinchero per attaccare il governo. Tutto vero: lo fa su X, dove l'europarlamentare...

L'autopsia sul corpo della vittima, invece, ha stabilito che la giovane era ancora viva quando è stata gettata nel canale da Manna. Al momento della caduta, Zoe presentava un trauma cranico dovuto alla raffica di pugni con cui era stata colpita dall’assassino, ma la morte è stata attribuita alla caduta nel canale da un’altezza di tre metri. Cosa che esclude la possibile ipotesi dell’omicidio preterintenzionale. Il gesto di gettare la 17enne nel canale prova che Manna voleva effettivamente ucciderla o era comunque ben cosciente di quello che sarebbe successo. 

Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

Il ventenne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero trovata senza vita questa notte a Nizza Monferrato, ne...
tag
alex manna
montegrosso d'asti
zoe trinchero

Ci risiamo Ilaria Salis usa la morte di Zoe Trinchero per attaccare la destra: "Soffiano sul fuoco del razzismo"

Omicidio a Nizza Monferrato Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

ti potrebbero interessare

Olbia, un tunisino colpisce a caso: massacra una donna e uccide un cane con le forbici

Olbia, un tunisino colpisce a caso: massacra una donna e uccide un cane con le forbici

Redazione
WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identità

WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identità

Redazione
Garlasco, "tutte le anomalie": il libro che ribalta il caso e la magistratura

Garlasco, "tutte le anomalie": il libro che ribalta il caso e la magistratura

Marco Respinti
Bologna, "fuoco alle Olimpiadi": altro sabotaggio ai treni

Bologna, "fuoco alle Olimpiadi": altro sabotaggio ai treni

Redazione