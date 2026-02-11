Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo: la sentenza nel processo di appello bis

Condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro dell'hotel Rigopiano a Farindola. La decisione è stata comunicata dai giudici della corte d'appello di Perugia nel procedimento bis sulla tragedia del gennaio 2017. Alla fine del 2024 la VI sezione della Cassazione condannò l'ex prefetto di Pescara e dispose un nuovo processo per dirigenti e funzionari delle diverse amministrazioni pubbliche chiamate in causa, oltre che per l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta che a sua volta ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione.

I rappresentanti della pubblica accusa hanno chiesto, nel complesso, 9 condanne ed un proscioglimento per un dirigente regionale. In primo grado, a Pescara, erano state inflitte cinque condanne e pronunciate 25 assoluzioni; in appello, a L'Aquila, le condanne sono salite a otto prima dello stop della Suprema Corte.

La tragedia avvenne il 18 gennaio 2017, alle 16.41, dopo una serie di scosse di terremoto. Dal Monte Siella si staccò una massa di neve e detriti di circa 120mila tonnellate. Due minuti più tardi la slavina investì l'Hotel Rigopiano. Nella struttura si trovavano 40 persone, 28 ospiti, tra cui quattro bambini, e 12 dipendenti. Solo undici riuscirono a salvarsi. Quel giorno il bollettino del servizio nazionale di previsione neve e valanghe emesso da Meteomont indicava per quella zona un grado di pericolo pari a 4 su una scala da 1 a 5.