Garlasco, "Chiara Poggi sa chi è stato": l'inquietante frase di Stasi ai pm

Nel dibattito che torna ad animarsi sul delitto di Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati, già difensore di Andrea Sempio, ha rilanciato in televisione una linea di difesa controversa e destinata a far discutere. Intervistato nel corso del programma Storie Italiane su Rai 1, Lovati ha ribadito la sua convinzione dell’innocenza di Stasi, sostenendo che il delitto di Chiara Poggi non fu commesso dall’ex fidanzato, ma da un sicario esterno. Secondo l’avvocato, infatti, Stasi sarebbe stato costretto a dare una certa versione dei fatti sotto minaccia, e la morte di Chiara, avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, sarebbe stata opera di una terza persona “mandata da altri”, piuttosto che frutto dell’azione diretta dell’imputato.

Garlasco, blitz-Bruzzone a casa Poggi: "Impossibile aprire questa porta" Roberta Bruzzone si è resa protagonista di una attenta analisi nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado....

Questa teoria, riproposta anche durante la trasmissione Mattino Cinque, fa parte delle affermazioni di Lovati secondo cui elementi emersi e ricollegabili a depistaggi, come reperti, bicicletta e abbigliamento, sarebbero stati interpretati nell’inchiesta in modo fuorviante. L'avvocato poi riporta le frasi che a suo dire Stasi avrebbe pronunciato davanti agli inquirenti: "Alla fine disse: 'No, non sono stato io. Chiara sa chi è stato, è stato lui'". Un'altra enigmatica rivelazione da parte del principe del Foro della Lomellina.

Garlasco, "diffamazione": la contromossa di Marco Panzarasa Il suo nome è tornato a far discutere con le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi e la vicenda - gi&a...

Le parole di Lovati hanno suscitato reazioni contrastanti negli studi televisivi, con altri legali e opinionisti che interpretano tali affermazioni come strategia difensiva estrema o, per alcuni, come commenti al di fuori di un fondamento probatorio concreto.

Garlasco, Andrea Sempio nega tutto al Tg1: "Non l'ho mai visto" "Le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati dell'incidente probatorio, dimostrano sempre ...