Garlasco, la mossa di Andrea Sempio: occhio allo scontrino

I legali di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia, stamane - giovedì 19 febbraio - hanno depositato una parte degli esiti delle indagini difensive per ribadire "l'autenticità" dello scontrino del parcheggio di Vigevano, uno degli elementi fatti valere già da tempo dallo stesso Sempio per provare che la mattina del delitto non era a Garlasco. La ricevuta del parcheggio, di cui stamane gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno consegnato l'originale, per i pm pavesi non apparteneva a Sempio.

Andrea Sempio ha sempre affermato che la mattina del 13 agosto 2007, dopo aver atteso a casa che la madre tornasse dal supermercato, aveva preso l'auto per andare a Vigevano e recarsi in una libreria. Lì aveva parcheggiato prendendo il biglietto ma poi, una volta arrivato davanti al negozio, lo aveva trovato chiuso. Quindi aveva fatto rientro a Garlasco. Lo scontrino, conservato per un anno e poi consegnato alle forze dell'ordine, per l'accusa sarebbe stato un alibi precostituito. Inoltre ci sarebbero anche un paio di testimonianze che avrebbero messo in dubbio che appartenesse a Sempio. La sua difesa ha, invece, effettuato accertamenti sulla macchinetta che lo ha erogato per cercare di dimostrare la sua autenticità.