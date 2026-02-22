Domenico, ecco come gli hanno bruciato il cuore: l'agghiacciante catena di errori

La morte di Domenico, ieri all’alba, chiude due mesi di calvario e apre un’indagine ancora più approfondita per chiarire la catena delle responsabilità. Una fine atroce, quella del "bimbo col cuore bruciato", che si è spento all'ospedale Monaldi di Napoli, teatro di uno dei più agghiaccianti errori medici che si ricordino. E Il Corriere della Sera ha ricostruito la vicenda, giorno per giorno, snodo per snodo, ogni momento-chiave. Soprattutto quelle due maledette ore, tra le 9 e le 11 del 23 dicembre, all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove tutto ha iniziato a prendere la più atroce delle pieghe.

"È morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto, &egr...

22 dicembre – Il box senza allarme

Domenico, 2 anni, affetto da grave cardiomiopatia dilatativa, viene ricoverato al Monaldi di Napoli. Da Bolzano arriva la notizia di un cuore compatibile. Per il trasporto si sceglie un box isotermico privo di sistema di allarme sulla temperatura, benché in reparto vi siano tre dispositivi Paragonix con controllo interno ed esterno. Agli ispettori l’equipe spiega: "Non lo sapevamo". Anche il ghiaccio inserito non è sufficiente a garantire piena autonomia.

23 dicembre – L'integrazione del ghiaccio

Alle 4,30 Gabriella Farina e Vincenzo Pagano partono per Bolzano. Al San Maurizio si accorgono che il ghiaccio non basta. Farina dichiara: "Dopo aver messo l’organo in tre sacchetti e nel secchiello per il trasporto ci siamo accorti che il ghiaccio non era sufficiente e abbiamo chiesto al personale di sala di integrare il ghiaccio mancante fino alla copertura completa del contenitore con il cuore espiantato". Pagano conferma: "Uno dei membri di sala operatoria ha provveduto a versare nel contenitore, da un altro recipiente, ciò che sembrava del normale ghiaccio tritato mentre eravamo ancora bardati sterilmente". È ghiaccio secco, a -80 gradi. Nessuno se ne accorge.

Sì al l trapianto

Alle 14.30 il box arriva in sala. Guido Oppido espianta il cuore malato dopo aver "chiesto conferma della presenza dell’organo e della corretta esecuzione delle procedure di conservazione e di aver ottenuto risposta positiva". Gli ispettori parlano di "gravissima criticità" e di "deficit comunicativo e procedurale". Il cuore è un "blocco congelato". Dopo venti minuti viene liberato. "Ma in assenza di alternative, si decideva di procedere ugualmente e con la massima rapidità all’impianto". Non pompa. Si tenta l’Ecmo mentre si chiede un nuovo organo "con la massima urgenza".

29 dicembre – Le dimissioni di Limongelli

Nel reparto del Monaldi la consapevolezza di quanto accaduto è ormai diffusa. Le condizioni di Domenico restano gravissime, i danni agli organi interni si aggravano. Eppure ai genitori non viene spiegato che il cuore trapiantato è arrivato congelato. Intuiscono che qualcosa non va, ma non conoscono la sequenza degli errori. Il professor Giuseppe Limongelli, primario del reparto che ha curato le fasi preparatorie dell’intervento, è informato dell’accaduto pur non avendo partecipato all’espianto e al trapianto.