Meteo-Giuliacci, ribaltone a fine mese: cosa aspettarsi nel weekend

Pioggia, addio... Ma non per troppo tempo. Sì, perché se ci apprestiamo ad affrontare una settimana caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone quindi da una figura che porta stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni, per il prossimo weekend qualcosa potrebbe cambiare. "Cieli soleggiati, assenza di ventilazione e quindi formazione di nebbia per le zone più pianeggianti del nord e del centro Italia. Sulle regioni centrali e meridionali avremo valori termici anche superiori alle medie del periodo. Secondo le ultime previsioni sembra che nel fine settimana qualcosa sembra cambiare", sono le previsioni del team di meteorologi di Mario Giuliacci.

Più in particolare, sabato 28 febbraio ci sarà bel tempo sulla maggior parte della nostra penisola. Nonostante questo non mancheranno banchi di nebbia in Pianura Padana durante la notte e le prime ore del giorno e nubi basse di tipo marittimo in Liguria ed in Toscana che porteranno solamente dei fenomeni locali. Temperature quasi primaverili in alcune zone del Centro e del Sud.