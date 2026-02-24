Milano-Cortina, il primo successo dell'autonomia per le regioni del Nord

Sono passati più di otto anni dal referendum consultivo voluto dal tandem Maroni-Zaia, ma l’Autonomia per le Regioni in Italia ancora non c’è. Dopo anni di boicottaggio del centrosinistra di governo, l’iter è ripreso grazie al governo Meloni, ma le modifiche chieste dalla Corte costituzionale hanno rallentato nuovamente la macchina della riforma. Un passo avanti è stato fatto nelle scorse settimane grazie alle pre-intese con i territori del Nord, in attesa di un decentramento vero e proprio di poteri che i cittadini di Lombardia e Veneto hanno chiesto per primi a suon di preferenze sulla scheda elettorale nel 2017. Eppure, a ben vedere, i Giochi olimpici di Milano-Cortina sono stati il primo esempio ben riuscito di autonomia amministrativa della nostra storia.
Le due Regioni del Nord hanno ideato la candidatura dopo lo sciagurato ritiro della grillina Torino, e per la prima volta nella storia della manifestazione inventata da Pierre de Coubertin sono state proprio due Regioni - e non uno Stato centrale a presentare le garanzie finanziarie necessarie a presentare il dossier al Comitato olimpico internazionale. Il governo giallorosso di Giuseppe Conte, infatti, aveva subito fatto intendere ai governatori leghisti che avrebbero dovuto arrangiarsi. Così, come ricordano sempre, Attilio Fontana e Luca Zaia hanno fatto buon viso a cattivo gioco: «Se non avessimo stanziato del cash a garanzia non avremmo avuto i Giochi». Le Regioni hanno messo il grano, in attesa della quota di fondi statali per le infrastrutture, e hanno fatto squadra con il sindaco dem di Milano Beppe Sala, il quale ha avuto il merito di sfidare le resistenze interne al fronte progressista e credere fin da subito nelle Olimpiadi. L’autonomia sul campo, in assenza di leggi dello Stato.
Quale miglior esempio di un grande evento internazionale così ben riuscito? Attenzione, nessuno nega né vuole sminuire i meriti di questo governo, che dal 2022 ha impresso una accelerazione alle infrastrutture e nel caso della pista da bob di Cortina ha addirittura realizzato una sede di gara a tempo di record. Ma la spinta decisiva è arrivata dalle Regioni: inutile negarlo. Quando sono iniziati i Giochi, peraltro, anche le polemiche degli ambientalisti talebani e della sinistra più ideologica sono svanite di fronte al successo dell’evento. Turisti internazionali, palasport pieni, una pioggia di medaglie e una fila chilometrica davanti ai padiglioni a tema Olimpiadi allestiti dagli sponsor al Castello sforzesco.
Tra gli ultimi giapponesi nella foresta è rimasto Beppe Grillo, che ancora ieri cianciava di speculazione e di festival del cemento. Dimenticando che i Giochi “autonomi” di Milano-Cortina, oltre a utilizzare molti impianti esistenti, hanno portato al territorio strade che resteranno vita natural durante, un nuovo palazzetto a Santa Giulia per concerti ed eventi, addirittura una pista per il pattinaggio sul ghiaccio, impianto che nel capoluogo lombardo era sparito da anni. Anche la prossima edizione invernale, assegnata alla Francia nel 2030, replicherà l’idea delle sedi di gara sparse sul territorio e cercherà di limitare al massimo la realizzazione di impianti ex novo, come fatto da Lombardia e Veneto. Un altro successo dell’Autonomia.