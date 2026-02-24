Rogoredo, Carmelo Cinturrino dal carcere: "Chiedo scusa a tutte le divise"

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che ha scosso la cronaca nazionale: Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia arrestato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio, ha rivolto scuse pubbliche dal carcere. Attraverso il suo avvocato, Cinturrino ha espresso "profondo rammarico e scuse a tutti coloro che indossano la divisa", ammettendo di aver tradito la fiducia dei colleghi e della comunità di Forze dell’ordine di cui faceva parte. Le parole sono state pronunciate nel carcere di San Vittore, dove è in corso l’interrogatorio con il gip per la convalida del fermo.

"Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato": con questa dichiarazione, Cinturrino ha riconosciuto la gravità della sua azione e l’errore compiuto da chi, come lui, avrebbe dovuto garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.