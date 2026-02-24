Voghera, uccise il senzatetto: condannato a 12 anni l'ex assessore Adriatici

È stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, l'ex assessore di Voghera, avvocato ed ex poliziotto, a processo per avere ucciso con un colpo di pistola il senzatetto Younes El Boussettaoui la sera del 20 luglio 2021. L'accusa aveva chiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi di reclusione. I legali di Adriatici, invece, avevano chiesto l'assoluzione dall'accusa di omicidio: "Legittima difesa, una reazione istintiva e un blackout mentale al momento dello sparo".

La sera dell'omicidio El Boussettaoui, noto in città per i suoi problemi psichici, si trovava in centro e infastidiva i clienti seduti all’esterno di un bar. E pare non fosse la prima volta che lo faceva. Adriatici, all'epoca assessore alla Sicurezza, soprannominato "lo Sceriffo", era andato verso quel bar con la sua pistola in tasca. Il colpo sparato, secondo la perizia, sarebbe un colpo "utilizzabile al poligono di tiro, ma non per difesa personale". La Procura ha definito "una vera e propria ronda armata" questo "pedinamento" nei confronti del 39enne.