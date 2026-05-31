Ebola, sospetto caso a Cagliari: "È sintomatico", strade chiuse per ore

Sono scattati a Cagliari i protocolli per un sospetto caso di Ebola. La persona è stata prelevata da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato così il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato successivamente trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
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Dopo l'allarme nel capoluogo sardo un'intera strada è stata chiusa per diverse ore. Giù anche le serrande delle attività aperte a quell'ora e solo dopo qualche ora c'è stata la riapertura. "É sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola".
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Lo sottolinea il ministero della Salute in una nota precisando che il paziente era rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus. Il paziente, dice ancora il ministero che è in contatto con le autorità sanitarie locali e lo Spallanzani, "si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera". Il rischio di Ebola in Italia, conclude il ministero "resta molto basso".