Ebola, sospetto caso a Cagliari: "È sintomatico", strade chiuse per ore

Sono scattati a Cagliari i protocolli per un sospetto caso di Ebola. La persona è stata prelevata da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato così il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato successivamente trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.