Libero logo
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Bordighera, il racconto sconvolgente della sorella di Beatrice: "Sputava carne"

domenica 31 maggio 2026
Bordighera, il racconto sconvolgente della sorella di Beatrice: "Sputava carne"

2' di lettura

A raccontare agli inquirenti le ultime ore di vita di Beatrice, la bimba di due anni morta dopo i maltrattamenti a Bordighera, è la sorella maggiore. La ragazzina, 9 anni, ha riferito che "più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male". Secondo il racconto della bambina, già dalla sera del 7 febbraio, quando lei e le sue due sorelline si trovavano a Perinaldo a casa del compagno della madre Manuel Iannuzzi, Beatrice era in condizioni critiche. Nel racconto emergono le urle di Beatrice che quel giorno ha "vomitato più volte".

Inutili i tentativi delle sorelle maggiori di chiedere aiuto. La mattina seguente, sempre secondo la testimonianza, Iannuzzi avrebbe portato la piccola in bagno. "La sentivo urlare e lui diceva: 'stai zitta, che non è niente'", ha raccontato la bambina. Quando lei e l'altra sorella di 7 anni, sono entrate nel locale, Beatrice "perdeva sangue dal naso", aveva gli occhi chiusi e il capo a penzoloni.

Bordighera, bimba di 2 anni morta in casa: arrestata la mamma

Una bambina di 2 anni è morta in casa a Bordighera, in Liguria. Ancora da chiarire le circostanze. Sul suo corpo ...

La bambina ha riferito di aver controllato lo stato di salute della sorella: "Se le alzavo un braccio e poi lo lasciavo, cadeva giù. Bea sputava carne". Poi il giorno dopo Iannuzzi ha detto alle bambine: "Non andate a scuola perché è successo un casino". Poco dopo Beatrice sarebbe stata trasportata in auto avvolta in una coperta rossa ma "non si vedeva il viso". Stando agli atti, durante il tragitto la madre e il suo compagno avrebbero ordinato alle due sorelle di non raccontare di essere state a Perinaldo e di non dire di conoscere l'uomo. Inutile poi l'arrivo dei soccorsi a Bordighera, Beatrice era già morta. 

Bordighera, Beatrice morta a 2 anni: "Era morta, la hanno messa sott'acqua"

A distanza di quasi 4 mesi dalla terribile morte di Beatrice, una svolta raccapricciante: arrestato anche il padre della...
tag
beatrice
bordighera

Beatrice uccisa a 2 anni Bordighera, Beatrice morta a 2 anni: "Era morta, la hanno messa sott'acqua"

A Bordighera Bordighera, bimba di 2 anni morta in casa: arrestata la mamma

Crac Uomini e Donne, la foto che fa crollare Beatrice: crisi nervosa e pianto, panico in studio da Maria De Filippi

ti potrebbero interessare

Ebola, sospetto caso a Cagliari: "È sintomatico", strade chiuse per ore

Ebola, sospetto caso a Cagliari: "È sintomatico", strade chiuse per ore

Toscana, matrimonio da incubo: auto ferma, nomi sbagliati, poi tutti in ospedale

Toscana, matrimonio da incubo: auto ferma, nomi sbagliati, poi tutti in ospedale

Varese, la truffa del secolo: compra una villa da 1,3 milioni. Ma non esiste...

Varese, la truffa del secolo: compra una villa da 1,3 milioni. Ma non esiste...

Simona Pletto
Garlasco, "la Frau 42 nel calzaturificio marchigiano": colpo di scena

Garlasco, "la Frau 42 nel calzaturificio marchigiano": colpo di scena