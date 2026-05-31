Bordighera, il racconto sconvolgente della sorella di Beatrice: "Sputava carne"

A raccontare agli inquirenti le ultime ore di vita di Beatrice, la bimba di due anni morta dopo i maltrattamenti a Bordighera, è la sorella maggiore. La ragazzina, 9 anni, ha riferito che "più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male". Secondo il racconto della bambina, già dalla sera del 7 febbraio, quando lei e le sue due sorelline si trovavano a Perinaldo a casa del compagno della madre Manuel Iannuzzi, Beatrice era in condizioni critiche. Nel racconto emergono le urle di Beatrice che quel giorno ha "vomitato più volte".

Inutili i tentativi delle sorelle maggiori di chiedere aiuto. La mattina seguente, sempre secondo la testimonianza, Iannuzzi avrebbe portato la piccola in bagno. "La sentivo urlare e lui diceva: 'stai zitta, che non è niente'", ha raccontato la bambina. Quando lei e l'altra sorella di 7 anni, sono entrate nel locale, Beatrice "perdeva sangue dal naso", aveva gli occhi chiusi e il capo a penzoloni.