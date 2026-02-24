Carmelo Cinturrino detto "Thor": la testimonianza, perché girava col martello

"Luca" o "Thor": questi i soprannomi che nel tempo sarebbero stati attribuiti a Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio del pusher marocchino Abderrahim Mansouri a Rogoredo. "Thor" si riferirebbe al fatto che talvolta girasse con un martello, come scrive il Corriere della Sera. Uno strumento che, stando a quanto raccontato dagli spacciatori di Rogoredo e confermato anche dai quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, non si sarebbe fatto problemi a usare in alcune circostanze.

Dalle indagini è emerso che il 42enne, assistente capo del commissariato milanese di Mecenate, dopo aver sparato alla tempia il marocchino avrebbe allontanato tutti, tranne un giovane poliziotto che era già con lui. A quest'ultimo, poi, avrebbe ordinato, in maniera del tutto irrituale, di tornare subito al commissariato per recuperare la sua borsa con i moduli con "gli atti". In realtà, all'interno della borsa ci sarebbe stata la pistola farlocca che Cinturrino avrebbe piazzato vicino alla vittima.