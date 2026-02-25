Superbonus, maxi-truffa a Novara: come intascano milioni di euro

A distanza di anni, lo sciagurato Superbonus 110% voluto da Giuseppe Conte e M5s, continua a colpire. In negativo. L'ultima truffa arriva da Novara, dove è stato disposto un sequestro per 2 milioni di euro. Le accuse sono quelle di associazione a delinquere, truffa e autoriciclaggio.
La Guardia di finanza di Novara, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo su disponibilità finanziarie e immobili per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Contestualmente è stata notificata un'ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di sette persone ritenute coinvolte nell'inchiesta.
L'indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura, è partita dall'esame di quasi 70 tra denunce e querele presentate da cittadini e condomini. Tutti si erano rivolti a una società per realizzare interventi legati al Superbonus 110%, lavori che però, secondo quanto emerso, non sarebbero mai stati eseguiti.
Stando alla ricostruzione degli investigatori, i clienti avevano firmato un contratto di "facility management", impegnandosi a versare, in genere in due tranche, una somma pari al 10% dell'importo complessivo degli interventi richiesti. A fronte dei pagamenti, tuttavia, i cantieri non sarebbero mai partiti.
Gli accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere l'esistenza di un'associazione che si sarebbe avvalsa di una rete articolata di società, compresa quella formalmente incaricata dei lavori, per mettere a segno una serie di truffe finalizzate a monetizzare i crediti d'imposta maturati con il Superbonus.
Secondo gli inquirenti, parte dei proventi illeciti sarebbe stata drenata attraverso l'emissione di fatture false, con conseguente evasione dell'Iva e delle imposte sui redditi da parte delle tre principali società coinvolte. Le successive verifiche hanno poi consentito di ricostruire ipotesi di autoriciclaggio, con il reimpiego delle somme per pagare mutui, polizze assicurative e acquistare autovetture.
Al termine delle attività, le Fiamme gialle hanno dato esecuzione al sequestro di beni e asset finanziari riconducibili alle società e alle persone fisiche indagate, applicando nei confronti di queste ultime anche le misure interdittive disposte dall'autorità giudiziaria.