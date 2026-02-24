Superbonus, scandalo in Trentino: quanti milioni abbiamo regalato agli stranieri

Mezzana detiene anche un altro primato: la più alta percentuale di seconde case in Trentino. "L’86% del patrimonio immobiliare residenziale è costituito da seconde case: tra i 2.400 e i 2.500 appartamenti, situati in particolare nella zona di Marilleva 1400. Nel comune più di 1.500 hanno aderito al superbonus 110%", spiega il sindaco Giacomo Redolfi al Corriere del Trentino. Un dato che chiarisce la natura degli interventi: a beneficiare dei fondi pubblici sono stati soprattutto appartamenti turistici, spesso di proprietà di non residenti e stranieri. Il tutto, ovviamente, pagato dagli italiani...

A Marilleva , frazione di Mezzana e borgo trentino con meno di 900 abitanti, è stato realizzato l’intervento più costoso d’Italia finanziato con il Superbonus . Nello stesso comune, grazie alla misura statale, è stato ristrutturato quasi il 60% degli edifici . Numeri record che raccontano meglio di ogni analisi l’impatto del 110% in alta Val di Sole. Una storia, emblematica, che mostra anche tutte le storture determinate dalla misura voluta dal M5s di Giuseppe Conte .

Nel complesso sono stati investiti tra gli 80 e i 90 milioni di euro, una cifra paragonabile a quella di Trento. "Più o meno come a Trento, che ha totalizzato circa 100 milioni", osserva il primo cittadino, sottolineando però la sproporzione rispetto alla dimensione del paese. Il risultato è evidente nel paesaggio urbano: edifici anni Settanta e Ottanta, energivori e mai riqualificati per decenni, oggi mostrano cappotti e facciate rinnovate.

Ma emergono anche le criticità. Dopo l’ondata di risorse pubbliche, si è aperto il nodo della rivalutazione catastale. "Dopo che sono arrivate tutte queste risorse pubbliche per ammodernare appartamenti vecchi di cinquant’anni, ci si deve chiedere cosa succede dal punto di vista della rivalutazione catastale". Alle prime sollecitazioni del Comune sono arrivate poche risposte, tanto da coinvolgere il catasto provinciale.