Napoli, prende in ostaggio una donna sul bus e la accoltella: tentano di linciarlo

Un quarto d'ora di terrore su un bus a Napoli: è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi e sequestro di persona, l'uomo, già in cura per problemi psichiatrici, che nella serata di giovedì ha sequestrato, ferito e trattenuto sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti una donna di 32 anni.

L'episodio è avvenuto in via Simone Martini, quartiere Vomero, su un bus della linea C32 dell'Azienda napoletana mobilità. L'aggressore, un 39enne residente nel quartiere di Pianura, che non conosceva la vittima, avrebbe agito senza motivi apparenti.

Agghiacciante la ricostruzione fornita: la vittima, giovane avvocato penalista, è stata colpita ripetutamente con il coltello al volto e alle braccia. Le sue grida hanno permesso a passeggeri e passanti di chiamare i carabinieri: gli agenti del nucleo Radiomobile di Napoli, accorsi nel giro di pochi minuti, prima hanno disarmato l'aggressore e poi l'hanno dovuto difendere fisicamente da un tentativo di linciaggio da parte della folla presente.

La donna 32enne ha riportato ferite al volto e alle braccia. E' cosciente, non in pericolo di vita ed è stata ricoverata nell'ospedale Cardarelli di Napoli. Al momento dell’intervento, gli operatori hanno trovato addosso all'uomo anche un secondo coltello. Attualmente si trova nel carcere di Poggioreale, dove è stato trasferito dopo l'arresto.