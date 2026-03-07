Garlasco, Roberta Bruzzone: "Cosa nascondono gli audio", una bomba

La criminologa Roberta Bruzzone ha annunciato di essere in possesso di file audio che proporrebbero una ricostruzione alternativa e molto dettagliata dell’omicidio di Yara Gambirasio. Durante la trasmissione Quarto Grado, la Bruzzone ha presentato il contenuto delle registrazioni non come mera ipotesi investigativa, ma come una versione ritenuta attendibile e supportata da elementi concreti.Secondo quanto riferito dalla criminologa, gli audio delineerebbero una dinamica omicidiaria complessa, con la partecipazione attiva di più persone sulla scena del crimine e ruoli precisi assegnati a ciascuno.

In particolare, la ricostruzione chiamerebbe in causa tre soggetti: Stefania K., Michele Bertani – amico di Andrea Sempio, deceduto suicida alcuni anni fa – e lo stesso Andrea Sempio. Gli elementi emersi collegherebbero i tre a una pista legata alla tossicodipendenza da cocaina, suggerendo che tale contesto possa aver influenzato gli eventi della notte tra il 26 e il 27 novembre 2010 a Brembate Sopra.Bruzzone ha insistito sul potenziale valore probatorio del materiale: "I contenuti sono piuttosto importanti e rilevanti dal punto di vista giudiziario".