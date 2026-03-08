Le tifose degli ayatollah sono sbarcate a Milano

Scendono in piazza anche gli sciiti, circa un centinaio tra uomini e donne con foto e ritratti della guida spirituale Alì Khamenei, in piazza della Repubblica a Milano, a pochi passi dal consolato statunitense. «Ali Khamenei non rappresentava solo una guida politica ma era anche una guida spirituale. Siamo addolorati e in lutto per la sua perdita, rappresentava quello che per i cattolici è il Papa», spiega Hasnain Abbas, uno dei leader della comunità pakistana. Molto più numerosi gli esuli monarchici, sostenitori del principe Reza Pahlavi, riuniti in piazza Castello dall’Associazione Italia-Iran per commemorare le vittime del barbaro regime islamico di Teheran, di cui auspicano un rapido rovesciamento, per riportare la democrazia in Persia.