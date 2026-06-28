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Roccella, drone sottomarino per cercare il marito disperso: ore di angoscia

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domenica 28 giugno 2026
Roccella, drone sottomarino per cercare il marito disperso: ore di angoscia

1' di lettura

Un drone sottomarino da Milano per aiutare nelle ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso dal pomeriggio di ieri, dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Vico, provincia di Viterbo, e non essere più riemerso. Nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno, lo specchio d'acqua è stato perlustrato senza esito dai vigili del fuoco sommozzatori di Napoli e Firenze, giunti in nottata e alle prime luci dell'alba sul posto.

Non aiuterebbero, infatti, le condizioni di scarsissima visibilità già a una profondità di 4 metri. Per questo si rende necessario l'uso di sistemi strumentali per le ricerche. A tal proposito sarebbero già stati impiegati almeno due rover telecomandati. Strumenti che, utilizzando telecamere e sistemi sonar, hanno battuto palmo a palmo la zona senza trovare nulla. In serata sul posto dovrebbe arrivare da Milano una squadra dei vigili del fuoco con un drone sottomarino speciale che dovrebbe essere in grado di effettuare ricerche più approfondite.

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Come si legge sul Corriere della Sera, l'unità specializzata Hydra dei Vigili del fuoco avrebbe utilizzato un ecoscandaglio speciale, il Gov 20, per cercare fonti di calore sott’acqua ma anche per monitorare il fondale e verificare se ci siano oggetti o persone che modificano lo scenario sottomarino, anche se in questo caso sul fondo di un lago. 

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