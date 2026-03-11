Garlasco, Gemelle K, pioggia di denunce: ecco chi è nel mirino

Nel caso irrisolto dell’omicidio di Chiara Poggi, la famiglia Cappa è tornata al centro delle illazioni mediatiche con la ripartenza delle indagini da parte della Procura di Pavia, ormai prossima alla conclusione.Le gemelle, fin dal 2007 sotto i riflettori per un fotomontaggio davanti alla villa della cugina uccisa, sono state bersaglio di mitomani, “pistaroli” e ricostruzioni fantasiose (come avvistamenti in bici con borsoni, collegamenti al Santuario della Bozzola o testimonianze smentite di Muschitta e Bruscagin).

La famiglia, come riporta ilGiornale, ha scelto il silenzio pubblico ("non ci facciamo trascinare nel circo mediatico"), evitando tv e interviste.La reazione è stata però giudiziaria: nelle scorse settimane hanno depositato alla Procura di Milano oltre cinquanta denunce, affidate al pm Antonio Pansa. Monitorano giornali, trasmissioni, social, blog e opinionisti.