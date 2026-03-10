Lo Stato delle Cose, De Rensis sbotta con Garofano: "Non faccia ironia"

Volano stracci a Lo Stato delle Cose, dove - nella puntata di lunedì 9 marzo su Rai 3 - Antonio De Rensis e Luciano Garofano non se le mandano a dire. "Lei l’ironia la fa con il carcere suo, non con il carcere di Stasi", sbotta il legale dell'unica persona condannata per il delitto di Garlasco. Poco prima l'ex consulente di Andrea Sempio ha risposto a Umberto Brindani che ha sottolineato gli "82 errori" delle prime indagini. "Conti, conti, che le fa bene", ha detto Garofano scatenando, quindi, la reazione di De Rensis.

E a proposito di Stasi e della sua colpevolezza, Garofano ha affermato che "non credo che quest’anno ci siano state novità rivoluzionarie che dimostrino il contrario". "Sì, ma 82 errori non è che ce li siamo inventati", ha affermato Brindani con Garofano che ha a sua volta insistito:"Conti, conti, direttore. Conti che magari le fa bene". Da qui lo sfogo di De Rensis: "Se lei dice ‘conti conti’ facendo dell’ironia allora con me viene a sbattere. Perché l’ironia la va a fare con il carcere suo, non con il carcere di Stasi".