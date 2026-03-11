Garlasco, bomba del Corriere: "In 90 giorni la discovery sul delitto", la vera svolta è imminente

Libero logo
di
mercoledì 11 marzo 2026
Oggi, mercoledì 11 marzo, è trascorso un anno esatto da quando il caso del delitto Garlasco è tornato a riempire il dibattito pubblico e mediatico. Il motivo? 12 mesi venne resa pubblica la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di Andrea Sempio, amico intimo del fratello della vittima. Da quel momento la vita del nuovo indagato è completamente cambiata.

Non c'è stato giorno infatti che il suo nome non fosse presente nei principali programmi di cronaca giudiziaria. E, in un certo senso, lo stesso Sempio è diventato ricercatissimo dalle reti televisive, spesso ospite per sottoporsi alle interviste. Rovescio della medaglia, Alberto Stasi resta al momento l'unico condannato a 16 anni di reclusione. Ne ha già scontati 11, ma non ha mai perso la speranza di far emergere quella che sostiene essere la verità sul caso del delitto di Garlasco. 

Come riporta il Corriere della Sera, il conto alla rovescia è iniziato: tra due o tre mesi, infatti, la procura potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per omicidio di Andrea Sempio e in quel momento svelare l’intero compendio di accuse nei suoi confronti. La discovery dell'indagine è vicinissima: entro 90 giorni. E finalmente si capirà se quello di Garlasco è stato il più grande errore della storia giudiziaria di questo paese o un altro caso mediatico che poi si è rivelato tutto ingigantito.

