Garlasco, bomba del Corriere: "In 90 giorni la discovery sul delitto", la vera svolta è imminente

Oggi, mercoledì 11 marzo, è trascorso un anno esatto da quando il caso del delitto Garlasco è tornato a riempire il dibattito pubblico e mediatico. Il motivo? 12 mesi venne resa pubblica la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di Andrea Sempio, amico intimo del fratello della vittima. Da quel momento la vita del nuovo indagato è completamente cambiata.

Non c'è stato giorno infatti che il suo nome non fosse presente nei principali programmi di cronaca giudiziaria. E, in un certo senso, lo stesso Sempio è diventato ricercatissimo dalle reti televisive, spesso ospite per sottoporsi alle interviste. Rovescio della medaglia, Alberto Stasi resta al momento l'unico condannato a 16 anni di reclusione. Ne ha già scontati 11, ma non ha mai perso la speranza di far emergere quella che sostiene essere la verità sul caso del delitto di Garlasco.