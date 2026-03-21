Roma, donne filmate in doccia e nello spogliatoio: choc in palestra

Filmava le clienti della palestra sotto la doccia e in spogliatoio, mentre si cambiavano, con una telecamera nascosta. Nel mirino di questa microcamera ci sarebbero finite 144 donne, molte delle quali minorenni. La scoperta sconvolgente è avvenuta in una palestra nel quartiere Appio a Roma. Mentre sotto accusa per aver nascosto il dispositivo ci è finito il gestore del rinomato centro fitness, un 60enne, cui ora viene contestato il reato di interferenze illecite nella vita privata e revenge porn per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

La telecamera era nascosta in un orologio a muro e ad accorgersene è stata proprio una cliente del centro. La ragazza si è insospettita e si è rivolta direttamente alle forze dell'ordine. A quel punto sono intervenuti gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma con il procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, che subito si sono messi a indagare. Fino alla scoperta di una telecamera spia con una Micro Sd Card ben nascosta nell'orologio a muro all'interno dello spogliatoio femminile.