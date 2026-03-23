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Meteo, ondata anomala di freddo artico: Pasqua, scenari negativi

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lunedì 23 marzo 2026
Meteo, ondata anomala di freddo artico: Pasqua, scenari negativi

1' di lettura

Dopo giorni di clima mite e primaverile, il freddo artico tornerà sull'Italia. Gli ultimi giorni di marzo, fino all'inizio di aprile, saranno all'insegna di temperature più basse, quelle tipiche di gennaio-febbraio. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l'ultima settimana del mese sarà particolarmente movimentata nell'Europa meridionale, con condizioni più instabili e valori termici al di sotto della media del periodo.

In questo contesto, l'Italia e gran parte dei Balcani si troveranno all'interno di una saccatura, con precipitazioni sopra la media, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Non è escluso nemmeno che cada qualche fiocco di neve soprattutto sui rilievi. Un colpo di coda, questo, che potrebbe provocare anche gelate tardive, con possibili ripercussioni sulla vegetazione già in fase avanzata. 

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Ancora non prevedibile con certezza il meteo del giorno di Pasqua. Stando ai primi modelli, potrebbero permanere condizioni variabili e instabili, con precipitazioni localmente sopra la media, soprattutto al Centro-Sud, accompagnate da temperature inferiori a quelle tipiche del periodo. Il tutto, però, deve comunque essere confermato con i prossimi aggiornamenti. 

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