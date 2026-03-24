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Referendum, a Sassari il seggio nel caos: perché lo spoglio è ancora aperto

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martedì 24 marzo 2026
Referendum, a Sassari il seggio nel caos: perché lo spoglio è ancora aperto

1' di lettura

Un solo seggio in tutta Italia non ha portato a termine l'attività di spoglio sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. È successo a Sassari, dove dopo oltre 19 ore il dato definitivo ancora non c'è e sul sito Eligendo resta vuota una casella. E infatti il risultato totale si basa su 61.532 sezioni su 61.533. A mancare all'appello proprio la sezione 127 all'interno della scuola media di Via Monte Grappa, con 346 elettori aventi diritto. Come si legge sulla piattaforma del Viminale "gli atti della sezione 127 del comune di Sassari sono stati inviati all'ufficio centrale per il completamento delle operazioni".

Del completamento dello scrutinio si occuperà, quindi, l'Ufficio provinciale per il referendum presso il Tribunale di Sassari. A ostacolare lo spoglio sarebbe stato il fatto che, al termine delle normali attività di ieri, la presidente del seggio si sia trovata davanti a una discordanza tra il numero di schede e il numero di voti espressi. Di qui la decisione di chiudere le operazioni senza completare lo scrutinio. Ora quindi l'Ufficio provinciale per il referendum dovrà riesaminare i voti e il verbale del seggio, per poi validare definitivamente lo scrutinio e inviare il risultato finale all'Ufficio centrale. 

Tornando indietro negli anni, sempre nel Sassarese, un seggio non aveva concluso lo spoglio nelle 12 ore previste dalla legge in occasione delle regionali del 2014. Anche in quel caso era stato l'ufficio centrale del tribunale a chiudere lo scrutinio.

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