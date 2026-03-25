Bergamo, pantaloni da mimetica, coltello e pistola: chi è lo studente che ha accoltellato la prof

Questa mattina, alle 7.45, davanti all’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), uno studente di 13 anni di terza media ha aggredito la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, 57 anni.Il ragazzino si è presentato a scuola indossando pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta ben visibile "Vendetta". Armato di un coltello portato da casa e con una pistola scacciacani nello zainetto, ha colpito la professoressa con diversi fendenti al collo e in altre parti del corpo prima dell’inizio delle lezioni.La docente è stata soccorsa immediatamente e trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

È attualmente in sala operatoria: le sue condizioni sono gravi. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha confermato che l’insegnante è fuori pericolo.Lo studente è stato fermato subito da un professore e da due collaboratori scolastici, che lo hanno consegnato ai carabinieri. I militari hanno precisato che si tratta di "un gesto isolato" e che "non è riconducibile a finalità terroristiche". Avendo solo 13 anni, il ragazzo non è imputabile.Sul posto si sono radunati genitori preoccupati.