Trescore Balneario, l'agghiacciante chat del 13enne prima dell'aggressione: "Dormi?", "Prova ancora"

L’insegnante, colpita con due coltellate al collo e al torace davanti alla sua classe, la Terza A, è stata subito soccorsa. Ma con il passare delle ore, emergono particolari sempre più inquietanti sull’episodio: per esempio, il fatto che il ragazzino avesse annunciato le proprie intenzioni proprio alla sua stessa community ristretta.

Fanpage è riuscita a entrare nella chat creata il 24 marzo su Telegram, in cui il 13enne si confrontava con altri utenti. Dalla ricostruzione dei messaggi, emerge un clima di attesa e contenuti inquietanti legati alla pianificazione dell’aggressione. La sera del 24 marzo, alcuni partecipanti alla chat manifestavano l’intenzione di “seguire tutto in diretta”, alimentando l’anticipazione dell’azione. All’interno del gruppo erano presenti riferimenti all’aggressione e, prima dell’attacco, il ragazzo aveva pubblicato un messaggio intitolato Manifesto The Final Solution , in cui spiegava le motivazioni che lo avrebbero spinto a colpire l’insegnante. Gli investigatori hanno ascoltato il ragazzo per ore nella caserma di Trescore Balneario e le indagini non sono ancora concluse.

Uno dei messaggi-chiave è quello pubblicato da un utente alle ore 1.23: "Cosa succede se ti ritrovi nella situazione di Hugo Jackson ?". Il riferimento è allo studente svedese di 15 anni arrestato nel 2021 proprio per aver accoltellato un suo insegnante, trasmettendo l'attacco in diretta su Twitch. Un altro scrive: "Ti guarderò domani con i miei amici sul bus. Stai dormendo? ". Al silenzio del 13enne segue una battuta raggelante: "O sta dormendo o si sta preparando o la polizia lo ha già preso ". L'attesa per l'aggressione appare spasmodica, quasi in un gioco di provocazioni e controprovocazioni : "La trasmetti qui la diretta?", domanda uno. "Non riesco a fare la chiamata in questo gruppo", scrive lo studente bergamasco prima di sparire di nuovo. Sono le 7.16 del 25 marzo , sottolinea Fanpage.

Sembra un conto alla rovescia: "Dove sta trasmettendo?", "Prova ancora", "Cosa sta succedendo?". Ed eccolo il video, ormai diventato di dominio pubblico: il 13enne cammina per strada, entra a scuola, sale le scuole, si avvicina alla prof 57enne. E la aggredisce a coltellate al volto e all'addome. La scena è concitata, il telefonino acceso per registrare tutto è appeso al collo e le immagini sono poco chiare. Si intuisce però che stia succedendo qualcosa di orribile, anche per la fuga a perdifiato del ragazzino. A quel punto, poco dopo le 8, "alcuni utenti abbandonano il gruppo ed eliminano i propri account", riporta ancora Fanpage.

"Lui aveva pianificato tutto ma non mi sarei mai aspettata che arrivasse a tanto", ammette una amica intima del giovane, raggiunta dal sito sotto anonimato. "È l'ultimo messaggio che gli ho inviato, gli ho detto di non farlo". In quel messaggio, "Manifesto The final solution", il 13enne prima dell'accoltellamento spiega le ragioni del folle gesto: un delirio in cui si parla di "rompere la routine" e "regole da infrangere". Il tutto davanti a un pubblico virtuale di coetanei.