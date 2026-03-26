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Prof accoltellata a Trescore Balneario, il racconto degli studenti: "Prof severa, a tratti provocatoria"

giovedì 26 marzo 2026
Prof accoltellata a Trescore Balneario, il racconto degli studenti: "Prof severa, a tratti provocatoria"

2' di lettura

Ci sarebbero alcune tensioni tra la prof e il ragazzo dietro il gesto del 13enne. "Era severa, esigente, a tratti provocatoria. Con lui c’erano stati più battibecchi, tra voti bassi e note sul registro", riferiscono vari studenti in merito alla professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un suo allievo nei corridoi dell’Istituto comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Yasmine, 16 anni, oggi al liceo, riferisce al Messaggero che la docente di francese "era una prof preparata, questo sì. Però molto diretta, aveva proprio un modo duro di parlare". Un linguaggio che, secondo lei, colpiva spesso l’intera classe. "Diceva che eravamo sempre al telefono, che non avevamo voglia di studiare". E a non tutti il suo modo di fare piaceva. "C’era chi la rispettava e studiava di più per non essere ripreso", racconta anche Matteo "però altri magari ci restavano male".

Tra gli studenti che hanno assistito all'aggressione, è Luca a parlare: "Lui è entrato con un’imbragatura da bici addosso. All’inizio sembrava una cosa buffa. Poi alla catena ho notato che aveva il telefono attaccato. Stava registrando in diretta, credo su Telegram". A quel punto "la prof gli ha chiesto di consegnare il telefono, come succede spesso. Ha tirato fuori il coltello che teneva dietro la schiena. Prima l’ha colpita al collo, poi all’addome. Lei ha cercato di difendersi con le mani. Noi eravamo in corridoio, sotto choc".

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Un fatto che ha sconvolto i compagni di classe e non solo. "Conosco quel ragazzo dalle elementari. È sempre stato tranquillo, intelligente, sveglio. Non aveva mai dato problemi, era socievole. Non era uno che cercava guai. Per questo nessuno si aspettava una cosa del genere". Eppure, conclude Luca, "con la prof c’erano tensioni. Forse per i voti, forse per come lo metteva sotto pressione durante le interrogazioni". 

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