Trescore Balneario, il 13enne che ha accoltellato la prof "voleva uccidere anche i genitori"

Sta meglio, Chiara Mocchi, l'insegnante di 57 anni aggredita e colpita ieri con un coltello da un 13enne in una scuola di Trescore Balneario, provincia di Bergamo. Fonti ospedaliere del Papa Giovanni XXIII riferiscono che ha trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni, è in miglioramento e questa mattina è stata trasferita in reparto.
Emergono intanto ulteriori, sconcertanti dettagli sul ragazzino che l'ha accoltellata: "Inizialmente aveva pianificato di uccidere suo padre colpendolo con un martello. Poi aveva intenzione di andare a casa di sua madre il giorno dopo e ucciderla. Il metodo non è noto. In seguito aveva pianificato di andare a scuola e uccidere la sua insegnante. Non ha ucciso suo padre perché era spaventato", ha raccontato una amica del 13enne su Telegram.
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"Ha deciso di risparmiare i suoi genitori e attaccare solo la sua insegnante. Questo piano è stato elaborato sabato, dopo il rifiuto della sua diagnosi di Adhd. Dopo anni di tormenti e maltrattamenti, è crollato e ha colpito".
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Nel suo delirio di "vendetta", come recita la scritta che campeggiava sulla sua t-shirt bianca, il 13enne ha persino agito in diretta social. Dura un minuto e 53 secondi il video trasmesso ieri mattina alle 7.41 su Telegram. L'aggressione alla insegnante, davanti a un'aula della scuola Leonardo da Vinci, è stata filmata secondo dopo secondo e la clip è agli atti dell'inchiesta.
Nel video si vede il 13enne entrare all'istituto di via Damiano Chiesa dall'ingresso principale, raggiungere con le scale il primo piano, superare alcuni studenti e insegnanti e poi puntare, in un corridoio, davanti a un'aula e poco prima dell'inizio delle lezioni, la professoressa di francese, che era in attesa di entrare in classe. Poco istanti dopo la coltellata al collo. L'insegnante istintivamente si è voltata per difendersi, mentre il ragazzino ancora si accaniva su di lei colpendola all'addome nonostante il tentativo dell'insegnante di allontanarlo alzando una gamba. Il video è concitato e mosso: l'assalitore, da ieri sera in comunità, ha utilizzato il cellulare sempre tenendolo appeso al collo e dopo l'aggressione è uscito dall'edificio e si è fermato in cortile.