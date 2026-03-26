Trescore Balneario, il 13enne che ha accoltellato la prof "voleva uccidere anche i genitori"

Sta meglio, Chiara Mocchi, l'insegnante di 57 anni aggredita e colpita ieri con un coltello da un 13enne in una scuola di Trescore Balneario, provincia di Bergamo. Fonti ospedaliere del Papa Giovanni XXIII riferiscono che ha trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni, è in miglioramento e questa mattina è stata trasferita in reparto.

Emergono intanto ulteriori, sconcertanti dettagli sul ragazzino che l'ha accoltellata: "Inizialmente aveva pianificato di uccidere suo padre colpendolo con un martello. Poi aveva intenzione di andare a casa di sua madre il giorno dopo e ucciderla. Il metodo non è noto. In seguito aveva pianificato di andare a scuola e uccidere la sua insegnante. Non ha ucciso suo padre perché era spaventato", ha raccontato una amica del 13enne su Telegram.