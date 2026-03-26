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Trieste, coppia in vacanza a Sharm lascia i figli minori soli a casa: finisce in dramma

giovedì 26 marzo 2026
Trieste, coppia in vacanza a Sharm lascia i figli minori soli a casa: finisce in dramma

1' di lettura

Una coppia di genitori di Trieste ha lasciato da soli in casa i loro cinque figli minorenni per partire in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto.A scoprire la situazione è stata un’insegnante, probabilmente dopo i racconti di uno dei bambini, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. A seguito della segnalazione, i Servizi sociali, insieme alla polizia locale, hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione. I minori sono stati immediatamente presi in carico per garantire la loro protezione.

I cinque fratelli (i più piccoli frequentano la scuola primaria, il più grande un istituto superiore) sono stati prima accompagnati all’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo per verificare il loro stato di salute. Successivamente sono stati tutti trasferiti insieme in una comunità del territorio triestino idonea ad accoglierli.I genitori, che si trovavano all’estero, sono stati informati di quanto stava accadendo. È stata inviata un’informativa alla Procura dei minori e avviato un percorso di sostegno genitoriale per favorire, quanto prima, il ricongiungimento familiare. Ai genitori è comunque garantita la possibilità di vedere i figli.

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Nell’abitazione sono stati trovati anche gli animali domestici della famiglia, per i quali il Comune ha provveduto a trovare una sistemazione adeguata con cure e sicurezza.Secondo quanto riportato, la famiglia non versava in condizioni di disagio economico o sociale. L’assessore comunale alle Politiche sociali, Massimo Tognolli, ha sottolineato che l’intervento ha come priorità assoluta la sicurezza e la serenità dei minori, pur lavorando per ricostruire le condizioni per un ritorno in famiglia.

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