Trieste, coppia in vacanza a Sharm lascia i figli minori soli a casa: finisce in dramma

Una coppia di genitori di Trieste ha lasciato da soli in casa i loro cinque figli minorenni per partire in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto.A scoprire la situazione è stata un’insegnante, probabilmente dopo i racconti di uno dei bambini, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. A seguito della segnalazione, i Servizi sociali, insieme alla polizia locale, hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione. I minori sono stati immediatamente presi in carico per garantire la loro protezione.

I cinque fratelli (i più piccoli frequentano la scuola primaria, il più grande un istituto superiore) sono stati prima accompagnati all’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo per verificare il loro stato di salute. Successivamente sono stati tutti trasferiti insieme in una comunità del territorio triestino idonea ad accoglierli.I genitori, che si trovavano all’estero, sono stati informati di quanto stava accadendo. È stata inviata un’informativa alla Procura dei minori e avviato un percorso di sostegno genitoriale per favorire, quanto prima, il ricongiungimento familiare. Ai genitori è comunque garantita la possibilità di vedere i figli.