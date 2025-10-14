Sharm-Roma, atterraggio di sicurezza a Napoli: chi c'era a bordo

Atterraggio di sicurezza all'aeroporto di Capodichino a Napoli per un volo partito da Sharm el Sheikh, in Egitto, e diretto a Roma. La decisione è stata presa dai piloti del mezzo a causa di un sospetto di fumo nella stiva. Si trattava di un aereo WizzAir a bordo del quale c'erano molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso. Lo stesso summit a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni.

Dopo l'atterraggio, polizia e vigili del fuoco hanno eseguito un primo controllo circondando l'aereo, che poi è stato trainato nel parcheggio. Ulteriori verifiche saranno effettuate a seguito dello sbarco di tutti i passeggeri, a cui nel frattempo è stata comunicata la necessità di cambiare velivolo per raggiungere la Capitale. Per il momento, però, non è stata resa nota l'entità del danno.