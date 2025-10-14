Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Sharm-Roma, atterraggio di sicurezza a Napoli: chi c'era a bordo

di
Libero logo
martedì 14 ottobre 2025
Sharm-Roma, atterraggio di sicurezza a Napoli: chi c'era a bordo

1' di lettura

Atterraggio di sicurezza all'aeroporto di Capodichino a Napoli per un volo partito da Sharm el Sheikh, in Egitto, e diretto a Roma. La decisione è stata presa dai piloti del mezzo a causa di un sospetto di fumo nella stiva. Si trattava di un aereo WizzAir a bordo del quale c'erano molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso. Lo stesso summit a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni.

Dopo l'atterraggio, polizia e vigili del fuoco hanno eseguito un primo controllo circondando l'aereo, che poi è stato trainato nel parcheggio. Ulteriori verifiche saranno effettuate a seguito dello sbarco di tutti i passeggeri, a cui nel frattempo è stata comunicata la necessità di cambiare velivolo per raggiungere la Capitale. Per il momento, però, non è stata resa nota l'entità del danno.

PIPPO

Disastro sfiorato a Nizza, dove un aereo ha sbagliato pista di atterraggio rischiando la collisione con un velivolo in f...

Al vertice per la pace Trump umilia Macron a Sharm: "Stai in seconda fila"

Punto stampa a Sharm Israele-Hamas, Meloni: "Giornata storica, fieri che l'Italia ci sia"

A Sharm el Sheikh Trump, "ma questa donna...": come accoglie Meloni

tag
sharm el sheikh
roma

Al vertice per la pace Trump umilia Macron a Sharm: "Stai in seconda fila"

Punto stampa a Sharm Israele-Hamas, Meloni: "Giornata storica, fieri che l'Italia ci sia"

A Sharm el Sheikh Trump, "ma questa donna...": come accoglie Meloni

ti potrebbero interessare

1400x933

Trump umilia Macron a Sharm: "Stai in seconda fila"

Brunella Bolloli
1385x849

Israele-Hamas, Meloni: "Giornata storica, fieri che l'Italia ci sia"

743x391

Trump, "ma questa donna...": come accoglie Meloni

720x576

Roma, esplode bombola all'interno di un cantiere Atac: nessun ferito