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Prof accoltellata, spunta il video dell'aggressione minuto per minuto

giovedì 26 marzo 2026
Prof accoltellata, spunta il video dell'aggressione minuto per minuto

1' di lettura

Il 13enne ha ripreso tutto. Il ragazzo che nella mattinata di mercoledì 25 marzo ha accoltellato la prof di francese, Chiara Mocchi, ha agito in diretta su Telegram. Lo conferma il video che in queste ore sta facendo il giro del web dove si vede minuto per minuto cosa succede: dall'arrivo del ragazzo a scuola, fino all'agghiacciante gesto. Il telefono cellulare lo aveva appeso al collo, poi la scritta "vendetta" sulla maglietta indossata sopra ai pantaloni mimetici. La scacciacani nello zaino e in casa del materiale 'potenzialmente esplosivo', su cui sono tuttora in corso accertamenti dei carabinieri.

Erano le 7.45, gli studenti della scuola media 'Leonardo da Vinci' di Trescore Balneario (Bergamo) erano entrati da cinque minuti nell'istituto di via Damiano Chiesa, quando nel corridoio centrale, davanti alla porta della classe, un ragazzo di terza ha estratto un coltello e colpito con almeno due fendenti la professoressa di francese.

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La 57enne è stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. "Era un bambino tranquillo", ricordano all'oratorio di Zandobbio, il comune accanto dove il 13enne è cresciuto, prima di trasferirsi con la madre. Ancora da chiarire nei dettagli il movente: qualcuno parla di una reazione a un brutto voto ma l'ipotesi prevalente è che si sia trattato di un gesto dovuto al risentimento verso la docente che aveva preso le difese di un altro ragazzo durante una lite. Dopo l'aggressione il ragazzino è stato disarmato e bloccato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici.

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