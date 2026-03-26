Prof accoltellata, spunta il video dell'aggressione minuto per minuto

Il 13enne ha ripreso tutto. Il ragazzo che nella mattinata di mercoledì 25 marzo ha accoltellato la prof di francese, Chiara Mocchi, ha agito in diretta su Telegram. Lo conferma il video che in queste ore sta facendo il giro del web dove si vede minuto per minuto cosa succede: dall'arrivo del ragazzo a scuola, fino all'agghiacciante gesto. Il telefono cellulare lo aveva appeso al collo, poi la scritta "vendetta" sulla maglietta indossata sopra ai pantaloni mimetici. La scacciacani nello zaino e in casa del materiale 'potenzialmente esplosivo', su cui sono tuttora in corso accertamenti dei carabinieri.

Erano le 7.45, gli studenti della scuola media 'Leonardo da Vinci' di Trescore Balneario (Bergamo) erano entrati da cinque minuti nell'istituto di via Damiano Chiesa, quando nel corridoio centrale, davanti alla porta della classe, un ragazzo di terza ha estratto un coltello e colpito con almeno due fendenti la professoressa di francese.