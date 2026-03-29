Bergamo, la confessione choc del 13enne: "Dispiaciuto per non aver ucciso la professoressa"

Il Tribunale per i minorenni di Brescia è intervenuto con urgenza sul caso del tredicenne che mercoledì 25 marzo ha accoltellato la professoressa di francese Chiara Mocchi, 57 anni, nei corridoi dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario (Bergamo). La docente si sta lentamente riprendendo dalle ferite e dallo choc.Il ragazzo, dopo aver pianificato l’aggressione, acquistato online un coltello tipo “Rambo” e annunciato la sua intenzione di vendetta su Telegram (trasmettendo anche in diretta), ha confessato ai carabinieri, secondo quanto riporta ilCorriere, di essere dispiaciuto solo per non aver completato l’omicidio. Con lucidità ha aggiunto di voler uccidere anche i genitori, nonostante con loro avesse un rapporto apparentemente buono.

A casa sono state trovate sostanze chimiche potenzialmente esplosive, sulle quali sono in corso accertamenti.I genitori, spiazzati dall’accaduto, hanno dichiarato di averlo portato dalla psicologa per l’ansia legata al rapporto conflittuale con l’insegnante.Il Tribunale ha affidato il minorenne ai servizi sociali, come richiesto dalla procuratrice dei minori Giulia Tondina. Dopo una valutazione neuropsichiatrica infantile, sarà collocato nella comunità più adeguata.

Le decisioni educative e sanitarie sono state affidate a un curatore speciale nominato dal collegio presieduto da Laura D’Urbino. Anche la famiglia sarà ascoltata per verificare eventuali necessità di sostegno.Sul fronte penale, per il tredicenne (non imputabile perché sotto i 14 anni) si procede con un fascicolo per tentato omicidio che probabilmente porterà all’archiviazione, salvo emergano responsabilità di maggiorenni (in quel caso subentrerebbe la Procura di Bergamo). Parallelamente è aperto un fascicolo civile per tutelare il ragazzo e affrontare il suo grave disagio.