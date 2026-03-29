Fiori ai bombaroli? Interviene la polizia: per gli anarchici finisce male

L’area antagonista e anarchica non concede tregua. Dopo il corteo “No Kings” di ieri, caratterizzato da foto di esponenti istituzionali (tra cui la premier Meloni) esposte a testa in giù e dalla presenza di una riproduzione di ghigliottina, oggi, domenica 29 marzo, un gruppo di circa 60 anarchici ha deciso di ignorare platealmente il divieto imposto dalla Questura e si è radunato in via Lemonia, al quartiere Tuscolano.

L’obiettivo era commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici rimasti uccisi alcuni anni fa in un’esplosione nel casolare del Parco degli Acquedotti mentre erano intenti a fabbricare un ordigno artigianale.Nonostante il divieto emanato per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, il gruppo si è presentato comunque sul posto.