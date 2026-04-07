Pasqua, schiaffo degli italiani alla sinistra: ecco dove l'hanno passata

La sinistra profetizzava una Pasqua di lacrime e sangue, con gli italiani murati in casa ma senza attaccarsi alla canna del gas che per colpa «delle destre» costa una follia. Le strade, come ai tempi del Covid e del ministro-ossimoro Bob Hope al secolo Roberto Speranza – scambiamoci un gesto apotropaico – sarebbero rimaste deserte perché la benzina viene un occhio della destra, pardon, testa, e non Tesla, quella ce l’ha l’anticapitalista Piccolotti in Fratoianni. È andata, ma non si capisce perché gli aruspici abbiano sbagliato – che a Pasqua quasi sette milioni di persone hanno affollato i ristoranti (indagine centro Studi Fipe-Confcommercio), dove è andato per la maggiore il “menù degustazione”, più portate a un prezzo medio di settantadue euro, fortunatamente non a portata. A Pasquetta, nonostante gli uccellacci del malaugurio, è stranamente finita come sempre: dopo le giustificate imprecazioni per i rincari – maledetti fascisti, pure l’olio di ricino è alle stelle! – oltre venti milioni di connazionali (indagine Coldiretti-Ixè) si sono concessi una breve vacanza, un agriturismo o sono andati in camporella: quest’ultima meta l’indagine non la contempla ma è statisticamente probabile, come che piccioncini e amanti prima si siano riforniti al supermercato per poi brindare all’incontro, anche senza champagne.

I progressisti, intesi come politici e giornali, tifavano per l’austerità e non si capisce perché abbiano fatto ancora la figura dei cioccolatai, i quali però eccellono nella professione, e l’uovo costa sempre di più anche per questo, si capisce. Dal primo aprile a oggi, su strade e autostrade – dato Anas – sono stati calcolati sessanta milioni di veicoli: destinazioni più gettonate quelle del Centro e del Sud. Sono giorni di sofferenza a sinistra. E per “La Passione del Bonelli” l’Angelo portavoce dei Verdi ha scelto se stesso e non Mel Gibson, che è impegnato in Puglia e Basilicata per il remake, altrimenti la stella di Hollywood avrebbe venduto i sassi dell’Adige al diavolo pur di interpretare la spalla di Fratoianni. Anche a Pasqua il “verde” salvatore della Salis, al solito in versione angelo dell’apocalisse, ha prefigurato gli scenari più nefasti, ma è stato pure involontariamente comico: «La presidente Meloni è allo sbando, va dagli arabi a chiedere più petrolio che è il responsabile del caro energia e della guerra, invece di convocare le imprese italiane per installare impianti di energie rinnovabili e costruire quella sovranità energetica come ha fatto la Spagna». La Meloni, velandosi come la Boldrini, avrebbe dovuto chiedere agli sceicchi meno petrolio – nel Governo Elly il Bonelli ministro dell’Ambiente ci obbligherà a girare in risciò razionando inoltre l’acqua delle docce – e doveva costringere le imprese a tirare su nottetempo migliaia di pale eoliche, che se girassero un tanto a “bonellata” le imprese decollerebbero. Non dite poi all’Angelo che le politiche green della Spagna del socialista Sánchez hanno causato il blackout che un anno fa in sole sedici ore è costato più di un miliardo e mezzo, ma pagabili dagli spagnoli in comode rate.