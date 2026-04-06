Meteo, ecco quando tornano il freddo e la pioggia

L’Italia è interessata da un’ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature più tipiche di maggio che di inizio aprile. L’anticiclone subtropicale domina il Paese garantendo tempo stabile, soleggiato e mite almeno fino a giovedì 9 aprile.Pasquetta (lunedì 6 aprile)

Nord: cielo poco nuvoloso con qualche addensamento stratiforme.

Centro: sereno o velato.

Sud: soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Le temperature rimangono molto miti, con punte fino a 25-26°C in pianura al Nord e al Centro (solo la Liguria resta nella media stagionale). Venti deboli variabili, Libeccio al Nord, mari mossi solo al Nord e poco mossi altrove.Nei giorni successivi il clima resta piacevole e stabile: cieli sereni o poco nuvolosi, sole prevalente e temperature ancora elevate. Foschie mattutine possibili nei bassi strati e qualche nube bassa lungo la costa tirrenica. Leggero calo termico solo sul Nordest e medio Adriatico.Giovedì 9 aprile: nubi sulle Alpi di confine e qualche velatura al Nord, con temperature in lieve calo.Dal weekend: aumenta l’incertezza. Si avvicina un fronte freddo che porterà maggiore instabilità, nubi e un calo delle temperature soprattutto sul medio Adriatico e al Sud. Al Nord invece il tempo dovrebbe rimanere più stabile.In sintesi: belle giornate di caldo primaverile fino a giovedì, poi possibile peggioramento con aria più fresca nel fine settimana, soprattutto al Centro-Sud.