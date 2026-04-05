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Campofelice di Roccella, paura in spiaggia: cosa è stato trovato

domenica 5 aprile 2026
Campofelice di Roccella, paura in spiaggia: cosa è stato trovato

1' di lettura

Paura in provincia di Palermo. Nella mattinata di domenica 5 aprile è stato trovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella. Il ritrovamento è avvenuto tra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò". Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un'ordinanza urgente di divieto di avvicinamento. Interverranno per questo gli artificieri per disinnescarlo. "Avvisiamo tutti i cittadini e turisti a non avvicinarsi all'ordigno che è stato circoscritto e transennato - dice il sindaco - Raccomando estrema prudenza in questi giorni di Pasqua e Pasquetta in cui la nostra spiaggia è molto frequentata". 

Evento non nuovo. Anche a San Salvo la spiaggia è stata interdetta. Il mare ha restituito infatti due ordigni bellici. Per questo la sindaca Emanuela De Nicolis ha firmato un’ordinanza urgente che dispone il divieto di accesso e di permanenza su tutta la spiaggia. L’area specifica in cui sono stati rinvenuti gli ordigni è stata transennata e messa in sicurezza.

"Il provvedimento è inoltre necessario per consentire la rimozione dei detriti e dei materiali trasportati dalle mareggiate degli ultimi giorni, così da permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’arenile. Le autorità e gli operatori incaricati sono già al lavoro. Si invita la cittadinanza a rispettare il divieto, evitare l’area interessata e seguire gli aggiornamenti che saranno comunicati attraverso i canali ufficiali. La collaborazione di tutti è fondamentale per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza".

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